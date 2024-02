[ÉDITO] Confusion

À regarder l’actualité, particulièrement intense en ce début d’année, il y a comme une sensation de naviguer à vue, celle d’un grand flou. Nickel, avenir institutionnel, dégel du corps électoral, provinciales, visite ministérielle…

Tous les sujets semblent se percuter. « Le télescopage des calendriers », selon les termes de Louis Mapou. Et se mélanger. Les annonces fusent de toutes parts, à qui se fera le plus remarquer. Les négociations autour du pacte nickel se poursuivent à Paris. Pas sûr qu’il soit signé à la fin du mois, le président du gouvernement ayant demandé un report. En Nouvelle-Calédonie, Sonia Backès a levé le mystère sur les aides proposées par l’État pour Prony Resources en pleine assemblée de province. Cette parole ne revenait-elle pas au gouvernement central ? Ces déclarations interfèrent avec le politique. Les avancées dans un domaine sont mises à profit dans l’autre. Et inversement pour les critiques, ou ce que certains voient comme des échecs. La même semaine, la présidente de la province Sud rassemble la grande famille des Loyalistes pour un meeting de rentrée, exception faite de Calédonie ensemble.

Auditionné au Sénat sur le report des élections provinciales, avant un énième retour sur le territoire pour un motif plutôt obscur, Gérald Darmanin défend à nouveau l’approche du président de la République. Continuer d’avancer, coûte que coûte. À Nouméa, si le Palika maintient sa volonté de trouver un consensus, une date butoir est donnée, fin mars. Après, on verra. L’UC demande le retrait de la loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral et manifeste à nouveau, à l’appel du CCAT (jusqu’à des échauffourées ayant blessé des policiers), à l’occasion du déplacement du ministre de l’Intérieur et des Outre- mer et d’Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, qui ne vient rien de moins que confirmer un investissement de 60 milliards de francs pour construire une nouvelle prison à Koutio-Koueta. L’État est bien là et le rappelle. Chacun joue sa partie. Déjà la tête dans les élections ? Pas dit que cela ne se fasse pas au détriment des Calédoniens.