[ÉDITO] Comparaison douteuse

Il y a la mort d’un homme tué par balle. Un drame bien sûr, pour sa famille, ses proches, ses lointains amis répartis dans tous les États-Unis et même au-delà. L’assassinat de Charlie Kirk invite évidemment à s’interroger sur ce qu’est aujourd’hui la Nation américaine avec ses discours, ses peurs et ses luttes. Mais l’événement à la résonance planétaire incite à la prudence et à la nuance, pas à la récupération politique. Dans un post publié sur un réseau social et relayé par le député Nicolas Metzdorf, Loïc Basset-Creugnet, du parti Générations NC, a pourtant la phrase bien curieuse. « Ce tragique événement fait malheureusement écho à ce que nous vivons en Nouvelle-Calédonie ». Référence aux « menaces de mort » sur les réseaux ou le service de protection accordé à des élus. Certes, « la démocratie, c’est l’acceptation et la tolérance des opinions divergentes » signe Loïc Basset-Creugnet. Toutefois, la comparaison entre ici et là-bas est osée, même dérangeante.

Charlie Kirk était un influenceur conservateur, grand tribun et allié du président américain Donald Trump. L’eurodéputée Nathalie Loiseau va même plus loin. Non, le militant US, l’un des plus écoutés chez l’Oncle Sam, « ne méritait certainement pas de mourir. Mais un hommage du Parlement européen à un suprémaciste, masculiniste, prorusse, complotiste, non, franchement non » a souligné l’élue, qui n’est pas vraiment d’extrême gauche, puisqu’adhérente au parti Horizons, le mouvement fondé par l’ancien Premier ministre Édouard Philippe.

Alors, comment comparer ? Au-delà de l’alerte voulue sur la menace pesant sur les élus et la démocratie, le message de l’un des piliers de Générations NC peut montrer une certaine fascination pour une forme d’autoritarisme dans la gestion d’un pays ou d’un territoire. Ce qui peut légitimement interroger.