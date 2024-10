[EDITO] Communication ratée

Tout naturellement, le nouveau ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, a réservé sa première visite à la Nouvelle-Calédonie, très affectée depuis le 13 mai. Et forcément, sa venue était très attendue, en particulier sur le plan économique, au moment où le dispositif du chômage partiel arrivait à terme en octobre et où le Fonds de solidarité destiné aux entreprises prenait fin en août. Alors, inévitablement, son discours au centre Tjibaou, jeudi 17 octobre, lors de l’ouverture de la conférence consacrée au plan S2R porté par le gouvernement, a profondément déçu les acteurs du monde économique et les organisations syndicales.

Pourquoi ne pas avoir, à ce moment-là, confirmé la poursuite du chômage partiel jusqu’à la fin de l’année ? Le ministre a fini par lâcher l’information vendredi soir, sur le plateau de NC La 1ère, de manière bancale, avant de la répéter samedi, à sa sortie du Médipôle, pour finalement la clarifier via un communiqué depuis Paris, mercredi 23 octobre. Une maladresse. Et des déclarations qui n’ont pas été à la hauteur de ce qu’espéraient les entrepreneurs. Or, le pays n’a pas les moyens d’attendre.

Bien sûr, François-Noël Buffet a rappelé les contraintes budgétaires fortes de l’État. Et a beaucoup insisté sur la reprise. « La Nouvelle-Calédonie n’a pas le choix, elle doit se remettre en route économiquement. » Mais de quelle façon ? Les usines du Nord et du Sud ne tournent plus, le chômage a explosé, les départs du territoire se multiplient, les recettes fiscales chutent, la crise sociale se dessine. Comment, dans ces conditions, amorcer un retour de l’activité ? Au moment où les collectivités, pays, provinces et communes, voient leurs ressources fondre. À l’image de celle qui dispose du plus important budget d’investissement, la province Sud, qui annonce qu’elle pourrait le diviser par quatre en 2025, sachant qu’il est déjà fortement réduit cette année (de 12,2 à 7,5 milliards de francs).

Dans le sillage du locataire de la rue Oudinot, la mission parlementaire menée par Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher pourrait arriver avant la mi-novembre. Si son agenda est avant tout politique – il est question d’avancer sur la méthode et le calendrier des discussions – beaucoup comptent qu’elle comporte aussi un volet économique.