[EDITO] Au spectacle, mesdames, messieurs

À chaque fin de mandat, la musique s’invite dans l’enceinte des assemblées de province et surtout du Congrès. Un air rarement harmonieux, souvent entêtant, parfois violent. Des élus profitent à cœur joie des derniers micros ouverts de la mandature dans l’hémicycle pour lancer leur campagne électorale. Discrètement. Des messages sont passés, sans doute aussi testés. Quitte à se prendre le bec avec l’adversaire choisi, histoire de fidéliser l’électorat visé. L’exposition médiatique est trop belle. Le débat de fond sur les dossiers à l’ordre du jour attendra, le prochain tour, la prochaine élection.

Bon, lorsque les documents à examiner ne sont pas d’une importance capitale, l’affaire peut faire rire, éventuellement. Mais quand les décisions engagent au premier chef un territoire, la rigolade n’est plus là. Lundi 8 décembre, boulevard Vauban, l’examen du projet de loi ordinaire organisant la consultation anticipée des Calédoniens sur la mise en œuvre de l’accord de Bougival n’a pas échappé à ces mauvais réflexes de début de propagande.

Oui, les élus se sont attachés à construire un débat sur cette probable soumission du texte signé le 12 juillet dans les Yvelines, à échanger des arguments sur les nombreuses difficultés posées à plusieurs étages de la fusée Bougival… Mais la politique sous sa forme de spectacle a parfois pris le dessus. Même la joute verbale sur la colonisation et la décolonisation est revenue dans

les allées. Avec sa montée en tension.

La séance a duré en longueur, la qualité de la discussion sur des points essentiels en a souffert. Les enjeux des prochaines élections, municipales et surtout provinciales, sont lourds. Même décisifs. Des élus pensent à leur poste, et peut-être écrire leur nom en bas d’une page de l’histoire. Une image peut traduire le risque dans cette actuelle confusion autour de l’avenir institutionnel : rouler à fond la caisse dans le brouillard toute sirène de la propagande hurlante. Les électeurs, eux, ne veulent pas quitter la route.