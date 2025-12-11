[EDITO] Au spectacle, mesdames, messieurs

À chaque fin de mandat, la musique s’invite dans l’enceinte des assemblées de province et surtout du Congrès. Un air rarement harmonieux, souvent entêtant, parfois violent. Des élus profitent à cœur joie des derniers micros ouverts de la mandature dans l’hémicycle pour lancer leur campagne électorale. Discrètement. Des messages sont passés, sans doute aussi testés. Quitte à se prendre le bec avec l’adversaire choisi, histoire de fidéliser l’électorat visé. L’exposition médiatique est trop belle. Le débat de fond sur les dossiers à l’ordre du jour attendra, le prochain tour, la prochaine élection.
Bon, lorsque les documents à examiner ne sont pas d’une importance capitale, l’affaire peut faire rire, éventuellement. Mais quand les décisions engagent au premier chef un territoire, la rigolade n’est plus là. Lundi 8 décembre, boulevard Vauban, l’examen du projet de loi ordinaire organisant la consultation anticipée des Calédoniens sur la mise en œuvre de l’accord de Bougival n’a pas échappé à ces mauvais réflexes de début de propagande.
Oui, les élus se sont attachés à construire un débat sur cette probable soumission du texte signé le 12 juillet dans les Yvelines, à échanger des arguments sur les nombreuses difficultés posées à plusieurs étages de la fusée Bougival… Mais la politique sous sa forme de spectacle a parfois pris le dessus. Même la joute verbale sur la colonisation et la décolonisation est revenue dans
les allées. Avec sa montée en tension.
La séance a duré en longueur, la qualité de la discussion sur des points essentiels en a souffert. Les enjeux des prochaines élections, municipales et surtout provinciales, sont lourds. Même décisifs. Des élus pensent à leur poste, et peut-être écrire leur nom en bas d’une page de l’histoire. Une image peut traduire le risque dans cette actuelle confusion autour de l’avenir institutionnel : rouler à fond la caisse dans le brouillard toute sirène de la propagande hurlante. Les électeurs, eux, ne veulent pas quitter la route.