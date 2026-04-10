[ÉDITO] Attention aux voyants rouges

Tout le monde le sait désormais, la porte vers des élections provinciales programmées à courte échéance s’ouvre en grand, après le rejet du projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée nationale. Mais qui dit scrutin provincial, dit corps électoral. Une matière à hauts risques. Gel, dégel, un peu, beaucoup ou rien… L’État connaît l’enjeu, et les politiques, le danger d’un excès. La tentative parlementaire de mai 2024 avait conduit aux drames.

Les proches discussions devront donc être enveloppées de nuances et de discernements. Il faut y croire. Pas le choix. Les Calédoniens attendent des personnalités politiques à la hauteur de l’obstacle, et non plus des élus enfermés dans des postures. Surtout qu’autour, tous les voyants ont viré au rouge et correspondent à des sources de tensions potentielles.

À commencer par l’économie. Selon les comptes de l’Institut de la statistique et des études économiques, « le nombre d’employeurs du privé diminue depuis le début de l’année » 2025 et, sur un an, le secteur a perdu « 1 220 salariés, accentuant le repli déjà observé en 2024 ». Le pouvoir d’achat global baisse. De plus en plus de familles sont confrontées à la précarité sévère. Les finances publiques sont dans un état déplorable et ne peuvent plus amortir le choc. Une spirale dangereuse. Les habitants des villes, villages et tribus parleront aussi, à juste titre, de l’évolution du prix du carburant en raison du conflit au Moyen-Orient.

À tel point que le gouvernement a appelé à une « mobilisation collective pour une consommation d’énergie responsable », en invitant par exemple à limiter les déplacements non essentiels. D’autres évoqueront, à raison, les difficultés d’accès aux soins, mais aussi de transport de la compagnie Aircal. Des aérodromes sont toujours bloqués, ce qui rappelle de douloureux souvenirs. Les Loyaltiens sont encore à l’épreuve. Plus que jamais, les politiques doivent veiller à ne pas dépasser la ligne rouge.