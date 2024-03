[Édito] Appel à la prudence

La séance a illustré comment se positionnait la représentation nationale et avec quels arguments. En se projetant sur une loi constitutionnelle cheminant jusqu’au Congrès de Versailles, on peut penser que les partis de gauche ne soutiendraient pas la démarche et qu’il faudrait a priori voter avec le Rassemblement national pour atteindre la majorité des 3/5e. Ce qui n’est pas une mince affaire dans le contexte des élections européennes où Renaissance et le RN s’affrontent.

Globalement, malgré des dérapages, de la mauvaise foi (de tous bords), des approximations et de la récupération, tous les partis semblent appeler le gouvernement à la prudence sur ce dossier et vouloir avant tout un consensus. C’est positif.

Le représentant du gouvernement, Gérald Darmanin, garde une position très inflexible, avec même une forme d’agacement qu’on ne lui a pas toujours connue sur ce dossier. La majorité, quand elle s’exprime par la voix de Nicolas Metzdorf, ne se pose pas non plus en chantre de l’ouverture et du dialogue. Davantage avec Philippe Dunoyer, plutôt pompier que pyromane. En tout état de cause, une certaine fébrilité s’installe avec le temps qui passe et le choix qui a été fait de pousser à l’action en avançant sur les autres options.

Les différentes visites réalisées ces jours-ci (députés, sénateurs, ancien Premier ministre) permettront d’informer encore davantage la Métropole de la température locale, tout au moins le Parlement. Le président de la République n’ayant pas besoin, on l’espère, de ce genre de témoignages. La semaine se poursuit avec d’autres rendez-vous au Sénat et le congrès du FLNKS.