Eddie Wayuone Wadrawane, universitaire : « L’entité de la chefferie est-elle à revoir ? »

DNC : En quoi la parole coutumière est-elle essentielle dans la société kanak ?

Eddie Wayuone Wadrawane : La « Parole » dans le monde kanak est presque une institution. Les contrats sociaux sont scellés sur la base de la parole. Un toponyme est souvent édicté pour marquer l’espace. L’événement s’inscrit dans l’espace. L’ethnologue Charles Illouz parle de l’espace kanak comme un livre ouvert. La parole est déifiée, elle est solennelle, et constitue un espace symbolique cérémoniel. La parole doit circuler et suivre un chemin. La manier, dans le monde kanak, est aussi une marque d’érudition et de sagesse.

La représentation des autorités coutumières a-t-elle souvent été source de conflit ?

Si le grand chef, c’est la parole, paradoxalement, il est celui qui ne parle pas. Il a un porte-parole qui mène le débat jusqu’au consensus. Pourquoi donc aujourd’hui le grand chef a-t-il beaucoup de difficultés sur le monde social de son territoire ? Quelques éléments le dévient de son statut identitaire traditionnel. En politique, le chef se retrouve dans un espace où il doit parler et il s’engage à débattre avec quiconque. Il est impliqué dans un groupe ‒ un parti politique ‒ qui n’est pas son groupe de référence au niveau coutumier. Ou encore il prend parti, décide, tranche et s’implique personnellement dans des situations qui l’exposent au monde public.