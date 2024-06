Eddie Lecourieux : « Le plus dur, c’est la douleur, la peur des gens »

DNC : Comment les premiers troubles ont-ils commencé ?

Eddie Lecourieux : Le 8 mai, jour de la manifestation dans le sud de Nouméa, pas mal de gens de l’île Ouen et de l’île des Pins sont venus accoster au ponton de Boulari. Ceux de l’île des Pins ont pris l’habitude de descendre leur poisson ici. Cette fois, il y avait au moins une cinquantaine de personnes. Et quand on a fait le dépôt de gerbe, on a été copieusement insultés. Ils partaient pour la manifestation. Ce long week-end-là, des personnes ont tiré sur la gendarmerie.

Pouvez-vous revenir sur les jours qui ont suivi ?

Ils ont d’abord tout brûlé à Normandie aux portes du Mont-Dore. Ceux qui sont descendus à Nouméa ne sont pas revenus. Ici, c’étaient surtout des drapeaux, des banderoles « Non au dégel ». Puis, ça s’est accéléré avec des barrages. Il y a surtout eu des blocages à La Coulée, Saint-Louis et Conception. On entendait qu’ils allaient brûler les quatre mairies de l’agglomération. Un représentant de l’État m’a même appelé pour me dire qu’il fallait partir. Non seulement ils ne venaient pas et en plus ils me demandaient de partir. Pour moi, ce n’était pas possible. On a gardé la mairie jour et nuit depuis. Ils ont brûlé la case, on a mis toute une nuit pour éteindre le feu. On est aussi intervenus sur le McDo, le collège, on a évacué des vieux loin des fumées après l’incendie du Fitness… Les pompiers ne pouvaient pas non plus intervenir. Ça a été notre quotidien.

Vous avez été confrontés à des pillages…

Au Korail, on a vu des centaines de familles avec des coffres ouverts, on ne pouvait rien faire. Ils l’ont fait dans tous les magasins. On avait très peur pour le Casino de La Coulée, parce que c’est le seul grand commerce dans la partie sud. J’ai appelé le colonel pour mettre des gendarmes. Ils ont d’abord refusé parce qu’ils n’en avaient pas assez mais finalement, ils ont envoyé une patrouille et le jeune gendarme s’est fait tuer.