Économie : « Il y a un frémissement »

Présenté officiellement fin mars par le haut-commissaire Jacques Billant, le pacte de refondation économique et sociale est doté de deux milliards d’euros sur cinq ans, soit près de 240 milliards de francs. La volonté exprimée par l’État est d’activer les projets rapidement, afin d’impulser une reprise, puis instaurer un redressement durable du territoire. Ce plan de relance prévoit une somme de 24 milliards de francs à attribuer cette année à l’économie calédonienne. Dans ce montant, 17 milliards ont été alloués : sept lors d’une vague 1, en mars, et dix lors d’une vague 2, en juillet.

Une procédure est en place : l’annonce, puis l’engagement de crédits, enfin le paiement au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Sur les 17 milliards de francs, 4,7 ont été engagés, d’après un relevé de début du mois. « Il y a donc encore une marge de progression », pointe Amaury Decludt, directeur de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Les collectivités adressent des pièces du dossier, au fil des jours, pour démontrer que le projet est suffisamment mûr. Une fois tous les justificatifs réunis, les crédits sont débloqués. Le but de cette méthode est de s’assurer que le projet est prêt à être lancé avec les entreprises, que l’argent ne sera pas perdu à la fin d’année.

« Nous avons une accélération », observe Amaury Decludt, qui estime les engagements passés de 4,7 à 6 ou 7 milliards de francs à la moitié de ce mois. « Nous avons une forte mobilisation des collectivités pour aller dans le même sens. »

DISCUSSIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

L’État veut, une nouvelle fois, aller vite, « c’est l’objectif de ce plan de relance. Parce que les entreprises du BTP n’avaient pas de travail ». Aujourd’hui, selon l’inspecteur des finances, « tout le monde converge sur le fait qu’il y a un frémissement ». C’est-à-dire : les sociétés commencent à voir arriver les appels d’offres, des bureaux d’études à être sollicités, d’après des échos… L’ambition, à court terme, étant de redonner confiance, d’apporter du chiffre d’affaires, de réenclencher le processus d’embauche… « On peut aller encore plus vite, admet Amaury Decludt. Nous discutons avec les collectivités. L’État opère un suivi très régulier. »

Paris leur offre des services d’ingénierie, avec l’intervention de la Société d’équipement de la Nouvelle-Calédonie (Sécal), pour boucler les dossiers. Pascal Vittori, président de l’Association française des maires et premier édile de Boulouparis, confirme la bonne avancée du plan, même si les petites communes, qui disposent par définition d’effectifs plus restreints, ont pu rencontrer des difficultés à bâtir des projets. Généralement, « les programmes de route sont plus faciles et plus rapides à monter que ceux de construction de bâtiments ».