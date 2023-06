Économie : éviter le scénario catastrophe

Les années de croissance ne sont plus qu’un lointain souvenir. Après 15 ans de progression, le PIB (produit intérieur brut) a commencé à stagner à partir de 2011, avant de décroître depuis 2017. Le niveau de vie des Calédoniens est revenu à son niveau d’il y a dix ans.

Le résultat d’un problème structurel, qui révèle les fragilités du système, notamment la dépendance aux transferts de la Métropole et au nickel. Mais aussi l’insuffisance de la production locale et la nécessité de réduire les inégalités sociales. « Les pays les plus inégalitaires sont les moins performants », a déclaré l’économiste Olivier Sudrie sur NC La 1ère.

Afin de mieux comprendre la situation, les mécanismes qui y ont mené et apporter des solutions pour relancer l’économie, le gouvernement a organisé le forum Perspectives, mardi 6 juin. La solution ? « Changer le cœur du réacteur. » Ne rien faire serait « le scénario catastrophe ».

Laurent Chatenay, conseiller économie au cabinet d’Adolphe Digoué, a planché pendant près de deux ans sur la définition d’un nouveau modèle, qui prévoit, entre autres, de redonner du pouvoir d’achat aux ménages les plus modestes et aux classes moyennes en baissant les cotisations sociales.

Parallèlement, l’augmentation de la contribution calédonienne de solidarité (CCS) viendrait soutenir le financement des comptes sociaux. Visiblement, il n’y a pas beaucoup d’alternatives. Le Medef, la CCI, l’Usoenc et l’USTKE partagent, pour l’essentiel, ce diagnostic. Concernant les mesures proposées, le gouvernement va devoir lever quelques réticences et montrer sa capacité à mener le dossier jusqu’au bout.