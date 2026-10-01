Échouage de cétacés aux Chesterfield

À la suite de la découverte par les Fanc, Forces armées de Nouvelle-Calédonie, d’un échouage massif de jeunes cachalots – une vingtaine – sur l’îlot Reynard, à environ 600 kilomètres de la Grande Terre, au nord du plateau des Chesterfield, dans le parc naturel de la mer de Corail, le gouvernement a annoncé lundi 28 septembre l’interdiction temporaire de toute activité de plongée scientifique dans la zone. Et ce, afin de garantir la sécurité et la sauvegarde de la vie humaine. Les causes de cet échouage et de ces décès demeuraient inconnues. Une équipe de scientifiques doit se rendre sur place.
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