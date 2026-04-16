Échanges sur les répercussions de la crise au Moyen-Orient

Le haut-commissaire, Jacques Billant, et Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l’économie et du budget, ont convié les acteurs économiques, vendredi 10 avril à la Station N, pour évoquer les conséquences de la crise internationale. « Nous n’avons pas de problème de pénurie sur le gasoil et l’essence. Et nous avons une gestion assurée de l’approvisionnement jusqu’au mois de juillet », a rassuré le haut-commissaire, qui contrôle les stocks stratégiques. « Nous avons des contrats fermes sur 2026 et nos fournisseurs nous ont assuré de la disponibilité du produit pour les semaines à venir », a confirmé Martin Fessard, directeur général de TotalEnergies marketing Pacifique et président de Sogadoc.
En revanche, une nouvelle hausse du prix des produits – fixé par le gouvernement – est à prévoir. « Il y a un décalage de deux mois entre l’achat du produit et sa mise à disposition sur le territoire. » Le gouvernement envisage des actions pour soutenir l’économie et le pouvoir d’achat des Calédoniens. « Le monde économique est inquiet parce que la situation est déjà très complexe, souligne Christopher Gygès. Notre rôle et de les accompagner et de prendre des mesures qui correspondent à leurs attentes. »
Le gouvernement a évoqué des soutiens sectoriels pour l’agriculture et la pêche et a fait des propositions pour un abattement sur la taxation du fret, la baisse des droits de douane, tout en recommandant de privilégier les importations en provenance de la région. Selon le membre du gouvernement, la CMA-CGM maintiendrait le prix du fret sur la Nouvelle-Calédonie.