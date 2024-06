Dumbéa, ravagée

Une commune jeune et en plein développement, oui mais… cumulant aussi les logements sociaux, accueillant des populations fragiles économiquement, une zone industrielle – cible première de ces émeutes- et l’hôpital du territoire. Les Calédoniens qui n’ont pas encore foulé Dumbéa depuis les exactions ne peuvent imaginer les dégâts. La ville est anéantie. Le maire Yoann Lecourieux parle d’un « massacre ».

ENVOLÉS

Le premier bilan ‒ non exhaustif ‒ est terrifiant. La ville a perdu toute la plateforme de Carrefour ‒ elle représentait plus de 1 000 emplois ‒, tous les commerces et services à partir du Dumbéa Mall jusqu’au Médipôle, le centre historique d’Auteuil (pâtisserie Chantilly, Vival, Studio 56, etc.) et la quasi-totalité d’Apogoti où il reste un ou deux commerces. Envolées, également, la moitié des stations essence soit trois sur six.

La municipalité recense cinq établissements scolaires partiellement vandalisés. « On doit leur sauvegarde aux parents qui les ont gardés ou les gardent encore la nuit », explique Jean-Dominique Pinçon, directeur de cabinet du maire. Heureusement, seules les salles administratives ont été touchées, avec une interrogation sur l’école de Greslan où l’accès est entravé.

On peut aussi ajouter l’incendie du restaurant de la piscine de Koutio ou encore d’une partie de la mairie. Deux cocktails Molotov ont détruit huit bureaux et autant de voitures alors qu’elle n’était pas encore sécurisée. « À ce moment-là, indique le maire, on s’est postés ici nuit et jour jusqu’à l’arrivée permanente de gendarmes. »

La mairie, la médiathèque (qui a failli brûler lundi soir 3 juin), le lycée du Grand Nouméa, le Dumbéa Mall, le Médipôle… sont épargnés. La seule zone préservée est la partie nord, protégée depuis le début par les voisins vigilants. Yoann Lecourieux évoque aussi une demi-douzaine d’habitations détruites ou brûlées.

Dumbéa a aussi ses blessés : un par balle lors de l’altercation sur la route du Médipôle entre émeutiers et policiers en civil, un autre lors d’un échange de tirs avec le GIGN, ou encore le gendarme qui s’est empalé cette semaine en tombant dans une bouche d’égout piégée. La municipalité parle aussi de victimes indirectes du conflit, d’accidents, de malades qui n’ont pu suivre leur traitement ou être soignés.