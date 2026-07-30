Dumbéa adopte son plan de tranquillité publique

Lors de son conseil municipal, mercredi 22 juillet, la ville de Dumbéa, en présence du haut-commissaire, Jacques Billant, et de la présidente de la province Sud, Sonia Backès, a adopté son plan de tranquillité publique. Les objectifs avancés sont de lutter contre les cambriolages, réduire la consommation d’alcool sur la voie publique et combattre les nuisances sonores. Il prévoit, entre autres, de développer les travaux d’intérêt général et les chantiers d’insertion, d’augmenter le nombre de policiers municipaux, mais aussi d’installer des caméras de surveillance intelligente. Une première, sur le territoire.
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