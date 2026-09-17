Dumbéa accueillera la 4e compagnie du RSMA

Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, a tranché. Dans une communication publiée mardi 15 septembre, la locataire de la rue Oudinot a indiqué avoir retenu la commune de Dumbéa, et plus particulièrement le site de la ZAC Panda, pour l’implantation de la quatrième compagnie de formation professionnelle du régiment du service militaire adapté (RSMA) en Nouvelle-Calédonie.

Ce choix, qui s’inscrit plus largement dans le cadre du plan jeunesse, un des piliers du pacte de refondation économique et sociale, offre « des garanties les plus solides en matière de faisabilité, de calendrier et de pérennité », selon l’État, qui voit une montée en puissance de cette compagnie « pour atteindre son plein format en 2030 » avec 100 volontaires.

Le montant de l’investissement n’a pas été rendu public, à ce stade. « C’est une grande fierté », a observé la mairie de Dumbéa, avant de saluer le soutien dans le projet de la province Sud au travers de la Sécal (Société d’équipement de la Nouvelle-Calédonie), des coutumiers du clan Waka, de l’association des entreprises de la ZAC Panda et du CTOS. Nina Julié, maire du Mont-Dore, commune qui était en compétition, est bien sûr déçue. Mais, aujourd’hui, « nous comptons sur le soutien de l’État sur deux enjeux majeurs pour notre avenir : la sécurité et le viaduc ».