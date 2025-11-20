Dumbéa : 1 800 foyers basculent chez EEC

Dans le cadre du renouvellement des concessions de distribution électrique dans la commune, 1 800 foyers jusqu’ici desservis par Enercal seront alimentés par EEC à compter du 1er janvier 2026. La décision a été prise par le conseil municipal à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Les quartiers concernés sont l’Ermitage, la Pépinière, la Caférie, le Calvaire, Koé, Nondoué, Katiramona, les Pétroglyphes, la Couvelée, Val Fleury et Val Suzon. Ce changement n’entraîne aucune modification des tarifs, informe la municipalité. Pour faciliter la transition, chaque foyer sera contacté pour la signature d’un nouveau contrat.