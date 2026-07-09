Du sursis pour le Wadra Bay

Le tribunal mixte de commerce a prolongé, vendredi 3 juillet, la période d’observation de l’hôtel Wadra Bay. Le 10 septembre, les juges devront à nouveau se prononcer sur le plan de redressement déposé par la Sodil. La structure bénéficie ainsi de trois mois supplémentaires pour prouver sa viabilité. Cette prolongation a notamment été motivée par l’absence de desserte aérienne vers Lifou qui a lourdement affecté l’activité de l’hôtel.
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