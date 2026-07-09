Du sursis pour le Wadra Bay

Le tribunal mixte de commerce a prolongé, vendredi 3 juillet, la période d’observation de l’hôtel Wadra Bay. Le 10 septembre, les juges devront à nouveau se prononcer sur le plan de redressement déposé par la Sodil. La structure bénéficie ainsi de trois mois supplémentaires pour prouver sa viabilité. Cette prolongation a notamment été motivée par l’absence de desserte aérienne vers Lifou qui a lourdement affecté l’activité de l’hôtel.