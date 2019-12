Vendredi matin, la Fédération des professionnels libéraux de santé, adhérente de la CPME- NC, donnait de la voix devant le siège de la Cafat. Au pied de l’immeuble, où étaient réunis les administrateurs ainsi que le président du gouvernement pour un conseil d’administration, une centaine de professionnels exprimaient leur mécontentement et leurs interrogations concernant le sauvetage du régime unifié d’assurance maladie et maternité (Ruamm) et l’évolution du financement du système de santé. De nombreuses interrogations restent en suspens même si Thierry Santa, le président du gouvernement, a pu apporter quelques réponses, au moins sur le court terme.

Après avoir dégagé près de deux milliards de francs du budget de l’Agence sanitaire et sociale pour débloquer la situation de crise, deux autres milliards et demi de francs sont attendus pour l’année prochaine. Une somme qui n’était toutefois pas suffisante pour boucler le budget 2020. Le gouvernement a donc proposé un plan plus complet afin d’avoir une visibilité sur plusieurs années, en attendant que la réforme du système de protection sociale soit adoptée par le Congrès pour le remettre à l’équilibre. Pour compléter le budget 2020, le gouvernement prévoit de trouver cinq autres milliards de francs. Cette somme pourrait être empruntée à un autre régime bénéficiaire et en particulier, celui des retraites qui dispose de réserves.

Un tel prêt devrait susciter quelques débats, plus particulièrement quant aux modalités de remboursement. Les administrateurs de la Cafat ne sont pas tous d’accord, mais globalement, ils s’opposent farouchement à ce que l’on touche au principe d’étanchéité des régimes. En d’autres termes, le fait que la trésorerie de chaque régime, comme le Ruamm, les retraites, les prestations familiales ou encore les accidents du travail, soit totalement autonome. Comme le rappelait l’année dernière un des administrateurs de la Cafat, l’exemple polynésien a montré les limites de l’unicité de trésorerie des régimes. Sans traitement du déficit, les prélèvements risquent de ne jamais s’arrêter.