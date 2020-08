Ne pas attendre pour se faire aider

France Alzheimer tente ainsi de sensibiliser aux risques encourus pour les binômes. « Mieux vous serez encadré et accompagné en tant qu’aidant, mieux vous pourrez aider à votre tour. Se ressourcer est indispensable pour être opérationnel », glisse Alexia Rejaunier. L’association propose plusieurs dispositifs qui peuvent aider. La « halte relais » permet aux aidants de passer temporairement la main. Deux après-midi par mois (le deuxième et quatrième jeudi), une équipe de bénévoles accueille les personnes malades aux Cerisiers bleus pour que les aidants puissent prendre du temps pour eux. Les bénévoles et psychologues proposent des ateliers de stimulation cognitive, travaillent à maintenir du lien social et une bonne estime de soi. Une dizaine de malades Alzheimer et maladies apparentées sont accueillis à chaque session. L’association propose également des entretiens psychologiques individuels et des « cafés mémoire ».

Les centres communaux d’action sociale sont aussi d’une grande aide. À Nouméa, le CCAS propose un accompagnement individualisé, des animations et un programme de soutien gratuit : le « café des aidants », un rendez- vous hebdomadaire à la Maison de la famille, au pôle de services publics de Rivière-Salée. Le Lions Club Nouméa doyen organise, par ailleurs, le rendez-vous des aidants une fois par mois pour écouter et orienter ceux qui sont concernés par différentes pathologies ou problématiques. Toujours sur Nouméa, des activités de loisirs sont proposées par l’Acapa et les Fils d’argent. Le guide de l’aidant de la ville de Nouméa (téléchargeable sur le site de la mairie) recense toutes les personnes- ressources, les aides et les initiatives.

Les aidants familiaux seront de plus en plus nombreux avec le vieillissement de la population et l’accroissement de l’espérance de vie. L’Isee estimait, en 2012, que les seniors représenteraient en 2030, 14 % de la population avec 8 000 personnes âgées de 80 ans et plus.

Les membres de l’association France Alzheimer NC : Alexia Rejaunier, Jean-Michel Nguyen, Denis Pons et Pierre Déméné.