Du nouveau dans la disparition de Jacques Pakeso

Selon une enquête menée par le quotidien Var-matin, plusieurs membres d’une famille soupçonnée d’être impliquée dans la disparition de deux jeunes hommes, dont le Calédoien Jacques Pakeso, ont été mis en examen pour « traite d’êtres humains » le 29 mai à Toulon.
Jacques Pakeso avait quitté la Nouvelle-Calédonie en 2021 pour tenter d’intégrer la Marine. Il avait disparu, après avoir échoué dans sa formation à l’École des mousses, près de Toulon, souligne Var-matin. Quelques mois plus tard, un Tahitien, Mike Gineste, engagé dans la Légion étrangère, s’était aussi volatilisé et était considéré comme déserteur depuis 2023.
Entre 2011 et 2025, à Fréjus et à Toulon, cette famille aurait ciblé de jeunes militaires océaniens comme elle, isolés. Elle les aurait repérés lors de soirées tahitiennes, les aurait appâtés et dépouillés. Sept personnes ont dénoncé des faits de violences, d’extorsion et de séquestration. Selon un des membres du cercle familial Jacques Pakeso et Mike Gineste auraient été assassinés, à l’instigation de la mère de famille, par un de ses fils. Ces derniers ont été placés en détention provisoire.C.M.