Du mieux dans les effectifs de santé de proximité

« AUX PETITS SOINS »

Le recrutement s’améliore. « On reçoit des candidatures spontanées », note Mylencka Oudare. « Il n’y a plus d’images d’émeutes et on est sortis des périodes estivales de l’hémisphère nord qui sont généralement plus compliquées pour nous », analyse Jean-Baptiste Friat. Les efforts de diffusion des offres auprès des écoles, universités et réseaux professionnels portent leurs fruits. Cependant, « les recrutements se font sur des durées plus courtes qu’avant », explique Marie-Rose Waïa, parfois même pour « 15 ou 20 jours ! » Une généralité. « La ressource est recherchée partout et les nouvelles géné- rations privilégient les expériences variées. Quand on les retient un an, c’est une réussite », indique Jean-Baptiste Friat.

La réactivité est essentielle ‒ « Il faut pouvoir répondre dans les 24-48 heures » selon Mylencka Oudare ‒ tout comme les avantages proposés (prise en charge du billet, hébergement, etc.). Les Îles misent sur la qualité de vie et l’accueil dans les tribus, un atout majeur qui inspire par ailleurs. À Thio et Yaté, « on a vraiment pris le temps d’aller voir les gens en disant : c’est une ressource rare et chère, appuie le directeur en province Sud. Et ils ont joué le jeu avec un bel accueil des médecins, c’était très touchant et ça participe aussi à leur expérience ». Même envie dans le Nord : « Le nouvel arrivant ne connaît pas forcément le territoire, il faut être aux petits soins et qu’il puisse être accompagné par les forces vives de la commune », estime Mylencka Oudare.

Le système d’immersion, avant la prise de poste, sensibilise les professionnels aux pratiques locales, aux pathologies chroniques, etc. Aux Îles, pas moins de quatre médecins étrangers exercent. Pour eux, encore plus que pour les médecins de métropole, un accompagnement spécifique aux milieux isolés et aux urgences est nécessaire, estime Marie-Rose Waïa.

Chloé Maingourd