À l’occasion du vol de rapatriement de Métropolitains et d’Européens effectué par Fidji Airways, lundi, l’avion a été chargé de fret humanitaire au profit des populations fidjiennes affectées par le passage du cyclone Harold. Une opération menée par le Croix-Rouge et Pacific Airport Engie. Par ailleurs, un Casa des Fanc est parti mercredi pour le Vanuatu avec des équipements de premières nécessité dans le cadre de l’accord Franz (France- Australie-Nouvelle-Zélande) et toujours par le biais de la Croix-Rouge.