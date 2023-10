Du changement en prévision pour l’impôt sur le revenu

Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi visant à revoir certains dispositifs de l’impôt sur le revenu.

Le premier dispositif concerné est le barème de l’impôt sur le revenu. Jusqu’à présent, les tranches supérieures à 4,5 millions de francs avaient un taux d’imposition de 40 %. La loi prévoit différents paliers : entre 4,5 et 5,7 millions de francs, un taux de 30 % ; entre 5,7 et 7,5 millions, 35 % ; entre 7,5 et 12,1 millions, 40 %, et au-delà, 45 %. Cette mesure impliquerait un allègement de 164 800 francs en moyenne pour 6,2 % des foyers, et une augmentation de 700 500 en moyenne pour 1,8 % des foyers.

Autre changement : les dividendes et les intérêts de comptes courants d’associés seraient inclus à l’impôt sur le revenu. Le texte prévoit aussi : la prorogation des exonérations d’impôts sur les heures supplémentaires et la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat jusqu’à fin 2016 ; la suppression de la déduction fiscale pour l’assurance-vie ; la révision des critères d’éligibilité à la réduction d’impôt redistributive, ou encore, l’augmentation du plafond de réduction d’impôt pour les sommes versées dans le cadre du financement participatif.

A.-C.P.