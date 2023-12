Du changement dans les impôts

Le gouvernement a arrêté le projet de loi du pays relatif à l’impôt sur le revenu mercredi 29 novembre. Trois tranches vont être ajou- tées. Elles concernent les revenus supérieurs à 4,5 millions de francs, aujourd’hui imposés à 40 %. Ceux compris entre 4,5 et 5,7 millions, et 5,7 et 7,5 millions seront soumis à un taux de 30 % et 35 %. Les revenus supérieurs à 12 millions seront taxés à 45 %.

Cette mesure impliquerait une diminution de l’imposition de 165 000 francs en moyenne pour 6,2 % des foyers et une augmentation de 700 000 francs pour 1,8 % des foyers. Autre changement : les dividendes et les intérêts de comptes courants d’associés seront inclus à l’impôt sur le revenu ; le dispositif des heures supplémentaires et de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera prolongé, et la déduction fiscale pour l’assurance-vie supprimée.