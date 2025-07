[DOSSIER]Le projet d’accord soulève des questions : la lecture d’experts

Le contenu de l’accord signé à Bougival peut-il se rapprocher des États de la Communauté française créée par le général de Gaulle en 1958 ? « État de la Nouvelle-Calédonie », est-ce une forme de protectorat ? Le terme de protectorat, évoqué par un constitutionnaliste à propos du statut dessiné dans l’accord de Bougival, relève d’« un anachronisme », estime l’universi- taire Léa Havard. « Le protectorat colonial était un outil de colonisation utilisé jusque dans les années 1950. Or, dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie, nous sommes dans un processus de décolonisation. » Autre point mentionné, plus technique, le système du protectorat reposait sur la base d’un traité international, conclu entre l’État protecteur et l’État protégé. Ce que le projet de Bougival ne mentionne pas.

« L’un des pièges de la discussion sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie serait de l’imaginer avec des concepts trop vieux, marqués par l’histoire coloniale de la France, appuie Ferdinand Mélin-Soucramanien, fin connaisseur des textes calédoniens. Le monde a changé. La République française a changé. Elle reconnaît le droit à l’autodétermination depuis 1946. Elle fait partie d’une communauté internationale qui a érigé le principe d’éga- lité entre les nations et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en principes. Bien sûr, il ne faut pas faire preuve de naïveté et on sait, surtout dans le contexte géopolitique actuel, que certaines puissances ont encore un appétit colonial aiguisé et que, même s’agissant de la France, certaines mauvaises habitudes ont la vie dure. Pour ma part, je me refuse à établir des analogies avec ce cadre ancien qui appartient au passé. L’avenir de la Nouvelle-Calédonie doit s’écrire avec des mots neufs. »