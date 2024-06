[DOSSIER] Yves Dupas : « La politique pénale est claire, c’est la fermeté »

DNC : Comment le tribunal s’organise-t-il pour gérer une telle crise ?

Yves Dupas : Le tribunal de première instance agit et s’organise à la hauteur des enjeux dans ces moments graves. Avec une priorité donnée à l’activité pénale, qui s’intensifie. Les premiers jours, nous traitions les faits à chaud. Désormais, le traitement judiciaire s’appuie sur des procédures de faits constatés il y a quelques jours, c’est tout ce travail d’enquête qui se met en place. La question du recensement des plaintes est majeure, notamment pour ceux qui ont vu leurs biens détruits par incendie. Il y a des mesures de dépôt de plainte en ligne avec la gendarmerie et la police. Nous bénéficierons au total d’un renfort de cinq magistrats, cinq greffiers, et nous avons plus de 60 officiers de police judiciaire de Métropole. C’est essentiel.

Quelle politique appliquez-vous selon les exactions ?

La politique pénale est claire. C’est de la fermeté pour les violences sur les forces de l’ordre avec une comparution immédiate, même en l’absence d’antécédents. Même chose pour les attroupements armés, les dégradations par incendie ou par moyens dangereux, les atteintes aux personnes, vols ou recels de vols volumineux.

On a ainsi obtenu des peines fermes pour des auteurs de pillages. On a également des vols d’opportunité d’une gravité relative, avec parfois une composition pénale assortie d’un travail non rémunéré. L’idée est que le parquet décline une proportionnalité par rapport à la gravité des faits, l’étendue des préjudices et la personnalité des auteurs. Notre politique est ferme et empreinte de discernement.