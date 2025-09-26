[DOSSIER] Yannick Briffa, FCBTP : « Nous sommes dans une situation de survie »

Nous comptons sur les mesures de déductibilité des travaux pour les particuliers.

Il faudra du temps, de la visibilité et de la confiance pour que les entreprises redémarrent. La perte de compétences risque d’être un frein majeur au moment où l’activité repartira.

Le risque de perte de compétences inquiète-t-il la filière ? Pour l’instant, il n’y a pas de problème immédiat de main-d’œuvre puisque l’activité est faible. Mais nous savons que la filière a perdu des compétences, notamment des chefs de chantier et des conducteurs de travaux. Les bureaux d’études ont aussi réduit leurs effectifs et pourraient constituer un goulet d’étranglement lors d’une reprise.

Le cas de la GTNC est révélateur. Faute de perspectives, elle a décidé d’arrêter son activité bâtiment, ce qui constitue un signal fort de la gravité de la crise. D’autres PME historiquement reconnues se retrouvent dans des situations très difficiles, parfois avec 80 % de baisse d’effectifs.

Quelles entreprises sont les plus touchées ? Les petites entreprises et les artisans peuvent plus facilement s’adapter en répondant à des travaux de rénovation ou d’entretien. Pour les grandes entreprises, c’est beaucoup plus compliqué. Elles supportent de lourdes charges de structure et ont besoin de volumes de chiffre d’affaires plus importants.

Le secteur doit-il s’adapter à une autre nature de chantiers ?

Historiquement, le BTP calédonien reposait beaucoup sur les travaux neufs. Aujourd’hui, c’est la rénovation et la réhabilitation qui prennent le relais. Ce n’est pas le même métier. Intervenir en site occupé, gérer les contraintes techniques, c’est plus complexe. Les entreprises qui sauront s’adapter pourront trouver une porte de sortie, mais beaucoup auront des difficultés. Nous avons connu une époque où l’on voyait des grues partout à Nouméa. Nous ne reverrons pas cela de sitôt.

Les dispositifs d’aide à la rénovation suffisent-ils à maintenir l’activité ?

Nous comptons sur les mesures de déductibilité des travaux pour les particuliers. C’est une incitation intéressante qui peut déclencher des projets et donner du travail aux artisans et aux PME. Cela représente 15 millions sur trois ans pour les contribuables. Mais pour les grosses entreprises, cela ne changera pas fondamentalement la donne. Elles ont besoin de chantiers d’envergure.

Craignez-vous l’essor du travail au noir dans ce contexte ?

Oui, c’est une crainte réelle. La faiblesse du marché et la limitation des dispositifs sociaux poussent certaines personnes à chercher des revenus par tous les moyens. Mais au-delà du travail non déclaré, nous voyons déjà des appels d’offres où les entreprises répondent à des prix anormalement bas. Cela traduit une concurrence exacerbée et parfois déloyale.

Les travailleurs indépendants, par exemple, n’ont pas les mêmes contraintes en matière de sécurité ou de charges sociales que les entreprises structurées. Il faut que les institutions veillent à réguler pour éviter que les quelques acteurs solides restants soient fragilisés.

Les assurances constituent-elles un blocage majeur ?

Oui, c’est un problème important. Les entreprises rencontrent de grandes difficultés à s’assurer pour leur activité et les primes ont fortement augmenté.

Dans l’immobilier aussi, il faut des assurances pour financer et certains quartiers deviennent très compliqués à couvrir. C’est un frein sérieux à la reprise. Les assurances s’ajoutent à d’autres incertitudes, comme les finance- ments bancaires, et cela contribue à fragiliser encore davantage des structures déjà affaiblies.