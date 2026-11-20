La prise en charge des victimes et des auteurs de violences conjugales connaît un nouveau tournant ces dernières années. En 2024, le centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales a ouvert ses portes, avant l’inauguration, en 2025, de l’unité médico-judiciaire de proximité du Médipôle. Mais dans le même temps, des structures historiques, comme le foyer Béthanie, ont fermé, réduisant encore les possibilités d’hébergement des victimes. Dans ce paysage en mutation, les violences conjugales évoluent, elles aussi. Elles se durcissent et touchent de plus en plus de jeunes. La majorité des victimes restent des femmes.

Les chiffres sont éloquents : en 2025, 2 840 actes de violences intrafamiliales ont été enregistrés, contre 1 576 en 2019*, soit une augmentation de 80,2 %. Pour autant, affirmer catégoriquement que les violences intrafamiliales – dont conjugales – ont augmenté entre ces deux dates serait hasardeux. Cette hausse peut aussi s’expliquer par une plus grande propension des victimes à signaler les faits, insistent les professionnels. « Aujourd’hui, nous avons des victimes qui viennent nous voir alors que ça fait 30 ans qu’elles subissent de la violence conjugale. Il y a bien une libération de la parole », atteste Cyrielle Moulédous, cheffe du service de traitement des violences conjugales et intrafamiliales de la province Sud (le Relais).

À l’inverse, cette progression ne signifie pas que les violences non déclarées diminuent. « En 2021, une enquête [Cadre de vie et sécurité, menée par l’Isee] a montré que seulement 24 % des victimes portaient plainte », rappelle Karine Destours, coordinatrice du DAV, dispositif d’accueil des victimes du Médipôle.