La prise en charge des victimes et des auteurs de violences conjugales connaît un nouveau tournant ces dernières années. En 2024, le centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales a ouvert ses portes, avant l’inauguration, en 2025, de l’unité médico-judiciaire de proximité du Médipôle. Mais dans le même temps, des structures historiques, comme le foyer Béthanie, ont fermé, réduisant encore les possibilités d’hébergement des victimes. Dans ce paysage en mutation, les violences conjugales évoluent, elles aussi. Elles se durcissent et touchent de plus en plus de jeunes. La majorité des victimes restent des femmes.
Les chiffres sont éloquents : en 2025, 2 840 actes de violences intrafamiliales ont été enregistrés, contre 1 576 en 2019*, soit une augmentation de 80,2 %. Pour autant, affirmer catégoriquement que les violences intrafamiliales – dont conjugales – ont augmenté entre ces deux dates serait hasardeux. Cette hausse peut aussi s’expliquer par une plus grande propension des victimes à signaler les faits, insistent les professionnels. « Aujourd’hui, nous avons des victimes qui viennent nous voir alors que ça fait 30 ans qu’elles subissent de la violence conjugale. Il y a bien une libération de la parole », atteste Cyrielle Moulédous, cheffe du service de traitement des violences conjugales et intrafamiliales de la province Sud (le Relais).
À l’inverse, cette progression ne signifie pas que les violences non déclarées diminuent. « En 2021, une enquête [Cadre de vie et sécurité, menée par l’Isee] a montré que seulement 24 % des victimes portaient plainte », rappelle Karine Destours, coordinatrice du DAV, dispositif d’accueil des victimes du Médipôle.
DES COUPS « PLUS IMPORTANTS »
Ces dernières années, nombre de professionnels remarquent néanmoins une augmentation de la violence dite « physique ». « Je trouve qu’il y a une hausse du nombre de blessures. Les coups portés sont aussi plus importants », décrit Karine Destours. L’utilisation des armes est elle aussi en augmentation. En début d’année, « nous avons eu une grosse vague de violences avec sabre d’abattis », y compris dans le cadre des violences conjugales, confirme Céline Paret, médecin légiste et responsable de l’UMJP, unité médico-judiciaire de proximité du Médipôle.
Selon elles, le contexte post-émeutes y est pour beaucoup. « Il y a une colère générale, avec une accentuation de la précarité et beaucoup moins d’aides sociales. Ça renforce la violence », estime Karine Destours.
Autre fait qui témoigne de ce mal-être général : le DAV est davantage en lien avec les urgences psychiatriques, ce qui n’était pas le cas durant les cinq premières années du dispositif. « Ils nous envoient des personnes et nous leur en envoyons aussi. C’est un cercle vicieux : une femme quitte son homme violent, mais n’a pas de logement et tombe dans la précarité, puis en dépression, ce qui la conduit au CHS […] Et retourne dans certains cas avec son ancien conjoint. »
Les violences sexuelles sont également mieux révélées. « Je ne pourrais pas dire qu’elles ont augmenté, en revanche, les victimes en parlent davantage. Avant, c’était rare, aujourd’hui, presque une fois sur deux, elles parlent de violences sexuelles », rapporte Karine Destours.
OBJECTIFICATION DE LA FEMME
Phénomène encore plus inquiétant, la violence conjugale est de plus en plus présente chez les jeunes, voire les très jeunes. « Aujourd’hui, on se retrouve face à un public âgé parfois de 21-22 ans », informe Ludovic Fels, directeur du centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales. En milieu scolaire, « il nous est rapporté des comportements d’adolescents très inquiétants », explique-t-il, citant comme exemple des « jeunes garçons aux comportements complètement déplacés vis-à-vis de leur copine » et une « objectification de la femme ».
Ce schéma est également constaté dans l’Hexagone, souligne Larbi Benali, médecin légiste au pôle médico-judiciaire de Bordeaux. « Il y a une acceptation de la violence chez des jeunes filles de parfois 15-16 ans, qui normalisent certains actes qu’elles subissent de leur petit ami. C’est très alarmant », souligne-t-il.
En cause, selon lui, les réseaux sociaux et l’accès facile à la violence. « C’est un jeu pour eux et ça crée le buzz ». Et en Nouvelle-Calédonie, « les émeutes n’ont rien arrangé ».
Nikita Hoffmann