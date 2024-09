[DOSSIER] Veylma Falaeo: « Reprendre notre place centrale avec nos trois voix médianes »

À l’annonce de son élection, qu’elle apprend en direct à la télévision, sa mère tombe en larmes. « Mes parents sont très fiers », glisse Veylma Falaeo dans un sourire. L’élue de 42 ans accède au perchoir cinq ans seulement après son entrée en politique en 2019 à la suite des provinciales, sous l’étiquette de l’Éveil océanien, parti fondé en 2018 après sa rencontre avec Milakulo Tukumuli et Petelo Sao. « Nous, Calédoniens d’origine wallisienne et futunienne, ne voulions plus être instrumentalisés et voulions faire quelque chose pour notre pays. » La politique n’est pas étrangère à cette aînée d’une fratrie de trois enfants qui a grandi à Rivière-Salée, ce qui lui a donné « le sens des responsabilités », puis un goût prononcé pour l’intérêt général. Son père, comme elle quelque 30 ans plus tard depuis 2020, a siégé au conseil municipal de Nouméa. Surtout, sa maman, « une fille Brial, a eu successivement le papa, l’oncle et les deux frères, soit président de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, soit député de la collectivité ».

« DU GENRE À TRAVAILLER TOUT LE TEMPS » Diplômée de l’Université de Nouvelle-Calédonie d’une licence en administration publique et d’une autre en économie gestion, Veylma Falaeo intègre la fonction publique, travaille dans la formation. Un secteur, avec celui de la jeunesse, qui l’intéresse particulièrement. En détachement pour mandat électif, la nouvelle présidente a fait ses armes pendant quatre ans à la tête de la commission législation, réglementation et fiscalité, et souhaite reproduire à l’échelle du Congrès « sa méthode tournée vers le consensus » qu’elle y a instaurée, indique Petelo Sao, son directeur de cabinet. Quelques jours à peine après le vote, le rythme est déjà intense, ce qui n’inquiète pas Veylma Falaeo. « Nous sommes plutôt du genre à travailler tout le temps. Mais, il va falloir trouver des moments de récupération pour tenir dans la durée. » L’occasion de se remettre à la Zumba ? « Dans ma vie d’avant [rires], j’adorais ça, mais cela fait deux ans que j’ai arrêté. » Une façon de montrer un visage plus humain de la politique. Un point commun que Veylma Falaeo partage avec Jacinda Ardern, l’ancienne Première ministre néo-zélandaise, qu’elle « apprécie ». Une figure qui pourrait sans aucun doute l’inspirer. A.-C.P.