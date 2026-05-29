[DOSSIER] Vers un super El Niño

QUAND LE PHÉNOMÈNE PEUT-IL SE FORMER ?

Depuis plusieurs semaines, la température de l’eau grimpe rapidement dans des zones clés du Pacifique équatorial, tandis qu’une masse d’eau anormalement chaude s’accumule sous la surface. « Des températures plus chaudes ont déjà fait leur apparition à l’est de l’océan Pacifique, à proximité de l’Amérique du Sud, observe Météo France sur son site internet. El Niño devrait se développer d’ici la fin de l’été 2026 (de l’hémisphère Nord) et atteindre son maximum en fin d’année. »

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) prévoit déjà, entre mai et juillet, des températures à la surface des terres émergées « supérieures à la normale quasiment partout ». La NOAA, l’agence américaine chargée de l’observation océanique et atmosphérique, évalue à environ 80 % la probabilité qu’un épisode El Niño se mette en place avant juillet.

Les scientifiques anticipent, enfin, d’ici la fin de l’année, des températures océaniques supérieures de 2,5 °C – voire 2,8 °C – aux normales, soit des niveaux exceptionnellement élevés. El Niño atteint en général son pic autour de décembre. Mais la chaleur accumulée dans l’océan se dissipe lentement et peut continuer à faire grimper les températures mondiales l’année suivante. Plusieurs années record – notamment 1998, 2010, 2016, 2023 et 2024 – ont ainsi suivi de puissants épisodes El Niño ou se sont inscrites dans leur sillage.

Des climatologues estiment que des records mondiaux pourraient être battus dès 2026, mais que l’année la plus à surveiller reste surtout 2027, où un « nouveau record de chaleur mondiale pourrait facilement être atteint », selon Adam Scaife, responsable des prévisions à long terme au Met Office britannique, interrogé par l’AFP.