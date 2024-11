[DOSSIER] Vers de nouveaux horizons

Lui est Calédonien « de cinq générations ». Elle est arrivée il y a 25 ans sur le territoire. Parents de deux enfants, Stéphane et Émeline ont pris la décision de quitter la Nouvelle-Calédonie à la suite des exactions qui ont secoué le pays. À l’origine de ce départ, de la colère et une grande lassitude. « Je suis fatigué de ce contexte politique, fatigué de vivre dans un pays où depuis 40 ans, rien n’avance. On nous promet des choses, on nous dit qu’on va vivre en paix et construire quelque chose en commun, puis ça tourne en rond », dénonce Stéphane.

Si, pour cet « enfant des accords de Matignon », la question du départ était en réflexion depuis quelques années, pour sa femme Émeline, le « déclic » n’a eu lieu qu’à partir du 13 mai. « J’ai été choquée de la violence et de la colère qu’il y a eu et je ne veux pas vivre dans un pays autant en colère […] À Païta, où nous habitons, on se sent dans le vivre-ensemble. Pendant les exactions, nous étions avec le drapeau blanc, il y avait une énergie solidaire. Pour moi, c’est ça, la Nouvelle-Calédonie. Lorsque je descends à Nouméa aujourd’hui et que je vois tous ces drapeaux bleu blanc rouge, pour moi ‒ et pourtant je suis Française ‒ c’est agressif », confie-t-elle.