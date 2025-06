[DOSSIER] Vallée-du-Tir, se relever après les émeutes

DES ABSENCES

Ces semaines de violence ont laissé des traces dans les esprits, comme dans les lieux. Des graffitis aux messages politiques et des bâtiments détruits parsèment encore les rues. Mais le quartier s’illustre aujourd’hui surtout par ses absences. « Il n’y a plus rien », estime un natif de la Vallée-du-Tir.

Les démolitions ont commencé et ont laissé place à des espaces vides. Certains tentent d’effacer les traces. En avril 2025, la province Sud a lancé la reconstruction de ses bâtiments publics avec la rénovation de son pôle technique situé dans la première Vallée-du-Tir. Des travaux de voirie ont par ailleurs été entamés par la mairie.

Une absence qui s’illustre aussi par les rideaux de fer baissés des commerces et des services publics. « Il ne reste plus que deux magasins. Il n’y a plus de médecin et de pharmacie. Et l’espace municipal est fermé », énumère une habituée des lieux. Le réseau Tanéo ne passe également plus au cœur du quartier et le contourne par la route provinciale. Des services de restauration, qui attiraient une clientèle extérieure, ont rouvert ailleurs.