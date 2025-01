[DOSSIER] Une vie à la plage différente

Accroupi près de son wingfoil, sur le gazon bordant la plage de l’anse Vata, Roland passe et repasse un jet d’eau sur sa planche. Comme « quasiment tous les jours » depuis cinq ans, cet amoureux de la mer s’est accordé quelques heures au-dessus de l’eau. Le risque requin ? « Je n’en ai jamais vus, et de toute façon ce n’est pas ça qui va me faire arrêter ! », lâche-t-il, rieur.

Mais depuis les attaques à répétition survenues en 2023, « j’ai quand même acheté un bracelet anti requin », finit-il par reconnaître. Hormis cela, ses habitudes n’ont pas changé d’un iota. « Après, c’est sûr que lorsqu’on tombe dans l’eau, on fait plus le malin, on remonte vite ! »

Pratiquant également le wingfoil depuis quelques années, Marc n’a pas non plus mis ce sport de côté. Car « je n’ai pas peur. Les moustiques font plus de dégâts », relativise-t-il. En revanche, « on fait plus attention ». Turbidité de l’eau, tombée de la nuit, météo douteuse… Autant d’éléments que le retraité prend désormais en compte lorsqu’il s’en va en mer. De la même façon, « j’attends qu’il y ait du monde sur l’eau. Je n’aime pas être seul ».