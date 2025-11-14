[DOSSIER] Une multitude de potentialités

Qu’il soit professionnel ou pas, le drone est adopté dans plusieurs secteurs. Agriculture, communication, bâtiment… Le champ d’application ne cesse de s’élargir.
- Captation d’images aériennes
C’est sans doute la première utilisation du drone, notamment celui de loisir : la réalisation de photos et vidéos en vue aérienne. Une fonction qui peut être adoptée par tous les secteurs, notamment celui de l’audiovisuel, de la communication et du tourisme. Grâce à son option vidéo, le drone permet en outre à certaines professions comme celles du bâtiment de réaliser des suivis et des inspections de chantier. « Les architectes, par exemple, font parfois appel à nous lorsqu’ils ont besoin d’avoir des expertises, avec des photos précises. Cela évite également qu’ils se déplacent sur le toit ou qu’ils fassent appel à des cordistes », explique le gérant de l’entreprise Drones Tech.
Cette fonction est aussi utile dans le domaine de la sécurité. Certains pompiers calédoniens sont formés au pilotage, une alternative moins coûteuse que l’utilisation de l’hélicoptère, et qui permet d’avoir une vue aérienne de l’avancée d’un feu.
- Inspection thermique
Les drones professionnels peuvent être dotés d’une caméra thermique. Celle-ci permet de relever des variations de température, sur l’environnement ou sur des structures. Chaque couleur renvoyée par le drone correspond à une température. Le rouge équivaut généralement à une zone chaude et le bleu à une zone plus froide.
Dans le secteur photovoltaïque, des drones avec caméra thermique servent à vérifier le fonctionnement des panneaux solaires ou renseigner sur la présence de défauts d’usure. « Nous avons par exemple des sociétés publiques qui ont investi dans une ferme solaire et qui nous demandent de les rassurer sur le fait que leur outil de production fonctionne à plein potentiel. Certains panneaux peuvent, sans qu’on le sache, fonctionner qu’à 50 %. Le drone permet très rapidement, et à des coûts raisonnables, de pouvoir corriger le tir », souligne Emmanuel Vincent, directeur de l’entreprise Sunzil NC.
La caméra thermique permet également aux pompiers, dans le cadre d’un feu de forêt, de cibler le « point chaud », là où a démarré l’incendie, plutôt que d’intervenir sur une zone plus large.
- Réalisation de modèles en 3D
Dans certaines professions, le drone est un outil précieux pour pouvoir réaliser la photogrammétrie : une technique permettant d’obtenir des modèles en trois dimensions d’un espace ou d’un objet donné. Manuel de Condiguy, géomètre-expert, y recoure depuis deux ans, dans le but de réaliser des plans topographiques. « J’indique au drone l’étendue du terrain que je souhaite photographier, et je le programme afin qu’il réalise des photos régulières, selon une altitude et une vitesse données, explique-t-il. Je traite ensuite ces photos dans un logiciel, qui va au final me proposer un modèle en trois dimensions ». Un complément « très intéressant » pour la profession de géomètre. En Métropole, cette technologie est devenue « un outil à part entière, comme le GPS ou le théodolite », assure Manuel de Condiguy.
- Diffusion de produits
Dans le domaine de l’agriculture, des drones sont utilisés ‒ ailleurs dans le monde ‒ afin de diffuser des produits phytosanitaires sur les parcelles. Le DJI Agras T30, qui n’est pour le moment pas importé sur le territoire (lire page suivante), permet notamment de réaliser plusieurs dizaines d’hectares en une journée. Cet usage est encore limité en France, mais se développe de façon importante dans certains pays comme la Chine ou les États-Unis.
Outre la diffusion de produits, le drone peut également permettre de semer des graines dans des zones difficiles d’accès ou effectuer du blanchiment de serre, c’est-à-dire diffuser de la peinture d’ombrage sur la surface extérieure de la serre afin de réguler la luminosité à l’intérieur et favoriser la croissance des plantes.
Les drones pulvérisateurs sont également pratiques dans le secteur du bâtiment, puisqu’ils ont la capacité de nettoyer des surfaces ‒ notamment celles difficiles d’accès, comme la toiture ‒ en pulvérisant de l’eau. Sur le territoire, ce service est proposé par l’entreprise Drones Tech.
Nikita Hoffmann