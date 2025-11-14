[DOSSIER] Une multitude de potentialités

Captation d’images aériennes

C’est sans doute la première utilisation du drone, notamment celui de loisir : la réalisation de photos et vidéos en vue aérienne. Une fonction qui peut être adoptée par tous les secteurs, notamment celui de l’audiovisuel, de la communication et du tourisme. Grâce à son option vidéo, le drone permet en outre à certaines professions comme celles du bâtiment de réaliser des suivis et des inspections de chantier. « Les architectes, par exemple, font parfois appel à nous lorsqu’ils ont besoin d’avoir des expertises, avec des photos précises. Cela évite également qu’ils se déplacent sur le toit ou qu’ils fassent appel à des cordistes », explique le gérant de l’entreprise Drones Tech.

Cette fonction est aussi utile dans le domaine de la sécurité. Certains pompiers calédoniens sont formés au pilotage, une alternative moins coûteuse que l’utilisation de l’hélicoptère, et qui permet d’avoir une vue aérienne de l’avancée d’un feu.