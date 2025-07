[DOSSIER] Une lente acceptation

Alexandra¹ a fait son coming out il y a deux ans. Femme transsexuelle, elle a dû couper les ponts avec sa famille, qui ne comprenait pas son choix. « Ils m’envoyaient des messages tous les jours, en me disant que j’étais malade », raconte celle-ci. À ses côtés, sa petite amie, Olivia¹, acquiesce en silence. « Toutes les personnes qui ne respectent pas son identité, forcément, ça me touche énormément aussi. »

Une situation tristement « classique », pour les personnes transgenres, homosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles dans le monde. Et la Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à ce constat. Selon des données enregistrées par l’association Diversités NC en 2019, si les agressions physiques sur les personnes queers sont moins importantes qu’en Métropole, la pression sociale, elle, est bien présente et prend différentes formes.

Ainsi, la transformation physique et les soins prodigués à une personne transsexuelle font souvent polémique. « Les gens ne comprennent pas que ce soit remboursé par la Cafat. Ils pensent qu’il s’agit d’un simple choix esthétique, alors que c’est beaucoup plus complexe que cela. Nous aussi, on paye notre part dans ce processus de transformation, souligne Alexandra. Et puis, on représente 1 % de la population mondiale, donc finalement, on ne coûte pas grand-chose, lorsque l’on met les chiffres bout à bout ».

La place des transgenres est ambivalente en Nouvelle- Calédonie. Car s’ils sont beaucoup plus représentés qu’en Métropole, grâce à « une culture transsexuelle » présente en Océanie, et notamment en Polynésie, certains peuvent parfois être perçus comme des « bêtes de foire », explique Maëlys Vésir, cofondatrice de l’association Rainbowlution.

LE POIDS DU PATRIARCAT

Homosexuel, Jeremy* affirme ne pas connaître de « difficulté particulière » dans sa vie quotidienne. Il pointe, en revanche, des relations amoureuses et sexuelles globalement « catastrophiques », guidées par la peur du regard de l’autre. « La condition sine qua non pour la plupart des rencontres, c’est la discrétion. Comme l’orientation sexuelle des gens n’est pas assumée, ils se cachent beaucoup plus qu’en Métropole. C’est dû au poids de la famille, la religion, au poids de la coutume… Et puis la Nouvelle-Calédonie, c’est petit, donc tout peut se savoir », analyse-t-il.

La « société patriarcale » calédonienne n’aide pas non plus. « Quand tu es homosexuel, tu restes un homme, mais tu subis les mêmes injonctions que les femmes, avec parfois du harcèlement, des violences sexuelles ou du manque de respect. »

Ainsi, les hommes homosexuels sont parfois moins bien acceptés que les lesbiennes, même si ces dernières connaissent également des difficultés. Durant sa scolarité, Alanis, 18 ans, a été victime d’insultes et de remarques. Parce qu’elle était lesbienne, mais aussi parce qu’elle vivait dans une famille homoparentale².