[DOSSIER] Une journée en mémoire de leurs ancêtres

Inauguration d’Orgon, visites gratuites du musée du bagne, lancement de l’exposition Descendants de l’Iphigénie, portraits de 12 « ouvriers de la transportation ayant fait souche en Nouvelle-Calédonie », grand déjeuner commun et animation musicale dans les jardins du Creipac, temps de partage : le programme était riche, mercredi.

L’occasion pour ceux concernés par l’histoire de la Nouvelle de faire vivre cet héritage. « C’est un témoignage, une sorte d’hommage rendu à ce que les bagnards ont vécu, qui a été très dur », estime Solange Mougel.

Assise devant un ordinateur dans le pavillon d’accueil du site historique de l’île Nou, elle mène des recherches sur son aïeul, Gastaldi, dans la base de données dotée de 30 000 fiches, et qui rencontre un vif succès. « J’essaie de trouver des éléments qui me permettraient de savoir où il était, quand il a été envoyé ailleurs… J’aimerais pouvoir me dire que je marche là où il a marché, dans ses pas », raconte, émue, Solange Mougel.

Beaucoup en profitent également pour découvrir le musée, situé dans l’ancienne boulangerie Guillain (érigée en 1869 et rénovée en 2015), inauguré en mai 2021, et son exposition permanente sur la période du pénitencier. « Un travail extraordinaire a été mené, l’endroit est vraiment super », note Annie Guépy.

La veuve de Raymond Guépy, ancien président de la Fondation des pionniers et descendant de Charles, profite de ce lieu qui « rend compte d’un passé », du rôle de ces condamnés qui ont participé à construire le pays, « en mémoire de notre histoire et de nos familles ».