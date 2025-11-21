[DOSSIER] Scarabées rhinocéros: une inquiétude grandissante

Dans les communes infestées par le scarabée rhinocéros, les habitants tentent de sauver tant bien que mal leurs palmiers et cocotiers. Beaucoup se sentent désarmés face au peu de moyens de lutte qui leur sont proposés. Témoignages.

Sur son terrain de 3 hectares situé à Dumbéa-rivière, Matthieu compte plusieurs palmiers et cocotiers, dont certains ont été plantés il y a plus de 30 ans. Depuis quelques mois, la quasi-totalité de ces arbres est attaquée par des scarabées rhinocéros. Les troncs sont parsemés de petits trous, et les palmes des cocotiers tombent sous l’effet du creusement opéré par ces insectes. Surtout, « nos palmiers royaux situés à l’entrée du terrain, habituellement magnifiques, sont complètement épluchés », décrit-il.

S’il a tenté d’installer un piège à phéromones, les résultats ont été très décevants. « Aucun spécimen n’a été capturé. » Se sentant démuni, il essaie de se renseigner et tente ci et là quelques solutions alternatives. « J’ai vu que certaines personnes utilisent du sel, et que ça marche plutôt bien. Encore faut-il pouvoir monter tout en haut d’un cocotier… »