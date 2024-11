[DOSSIER] Une image à reconstruire

« Auprès des touristes étrangers, l’image de la destination a été dégradée. Dès le début des émeutes, on a eu beaucoup de publications et de couvertures médiatiques négatives. 130 000 publications juste en 15 jours », observe la directrice, qui évoque un « bad buzz ». Les équipes de NCT ont étudié plusieurs crises récentes ayant touché d’autres destinations : les coups d’État à Fidji de 1987, 2000 et 2006, les attentats à Bali en 2002 et au Kenya en 2015 ou encore les grèves et émeutes des Antilles de 2009. « Tout le monde s’en relève plus vite que prévu. L’être humain a une faculté d’oublier », conclut Julie Laronde.

D’autant plus que la Calédonie n’est plus un sujet d’actualité dans les médias. Une enquête régulière auprès des voyagistes et des tour-opérateurs étrangers révèle que l’indice de confiance remonte. Évalué sur une échelle de -100 à +100, l’indice est passé de 15 à 42. « Nous devons reconstruire progressivement l’image de la destination, regagner la confiance des touristes, des clients et des revendeurs », préconise la directrice. Des campagnes sont lancées dans ce sens, notamment à travers des vidéos de touristes revenus en Calédonie. « Il faut prendre le temps de rassurer et ne pas dégainer trop vite. »