[DOSSIER] Une histoire mouvementée

AU RYTHME DE LA SLN

Installée sur place dès 1880, la Société Le Nickel (SLN) a profondément marqué le paysage, tout comme sa population. Jean-Guy M’Boueri, petit chef de la tribu de Saint-Philippo II, se souvient : « On avait la centrale électrique située à Thio Mission et tous les matins à 6 heures, il y avait une sonnerie. C’était le signal pour aller à l’école. Ça nous servait de repère. Puis à 11 heures, ça sonnait encore, et on sortait de l’école », s’amuse-t-il.

Pendant une vingtaine d’années, jusqu’à ce qu’elle déménage à Boulouparis avec son mari lors des Événements, Christiane Richmond résidait également à Thio Mission. Fille d’un travailleur de la SLN et arrière-petite-fille d’un colon libre arrivé sur le territoire en 1853, elle se rappelle « la mer en face » de sa maison, les « parties de jeux de billes à la tribu » et les après-midi à jouer avec ses amis. « On avait chacun notre propre petite bande, selon le coin de la commune où on habitait, mais on se connaissait tous », décrit-elle.