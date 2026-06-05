[DOSSIER] Une Coupe du Monde 2026 XXL

Les fans l’attendent depuis quatre ans. La Coupe du monde 2026, 23e édition, débute jeudi prochain au stade Azteca de Mexico (83 000 places). Organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada du 11 juin au 19 juillet, elle sera la plus vaste de l’histoire, avec 48 nations qualifiées, contre 32 en 2022, dont de nouveaux venus comme le Curaçao et le Cap-Vert. Réparties en douze groupes de quatre, elles verront les deux premiers accéder directement aux 16es de finale, rejoints par les huit meilleurs troisièmes.

La finale se jouera au MetLife Stadium (82 500 places), dans le Grand New York. Seize enceintes, de New York à Los Angeles en passant par Miami, Toronto, Vancouver ou Guadalajara, accueilleront 104 matchs. « Nous sommes prêts à accueillir le monde », a lancé le président de la Fifa, Gianni Infantino.

SPECTACLE

Plus de six millions de supporters sont attendus dans les stades, des dizaines de millions autour des villes hôtes et près de six milliards de téléspectateurs devraient suivre le tournoi. La Fifa promet une célébration mondiale du football et du spectacle, avec trois cérémonies d’ouverture, une dans chaque pays organisateur, puis un show de clôture annoncé comme « historique » à la mi-temps de la finale, dans la tradition du Super Bowl.

Ce tournoi hors norme traîne aussi son lot de polémiques : le casse-tête diplomatique autour de l’Iran dans le contexte de guerre au Moyen-Orient, la politique anti-immigration de Donald Trump qui inquiète des spectateurs, le prix des billets jugé exorbitant et les alertes des scientifiques sur les tempé- ratures extrêmes attendues pendant la compétition.

Au Mexique, l’enthousiasme sportif se mêle à un contexte sécuritaire tendu après une flambée de violence. Le pays espère revivre l’élan de ses Mondiaux de 1970 et 1986, conclus en quarts de finale. Les États-Unis, eux, pourraient profiter de l’événement pour populariser davantage un « soccer » encore loin de rivaliser avec les sports rois du pays.