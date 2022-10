Un test de grossesse négatif. Un deuxième. Un énième. Et l’espoir d’être un jour parent qui finit, lui aussi, au fond de la poubelle. Les femmes atteintes d’endométriose passent parfois à côté de leur rêve de devenir maman sans complication. Elles sont alors obligées de consulter un spécialiste, d’avoir recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP), à l’adoption. Et il arrive qu’elles finissent par renoncer totalement. Plus qu’autre chose dans ces moments-là, les couples ont besoin de soutien. Le collectif Bamp est leur oreille attentive et l’épaule sur laquelle ils peuvent s’appuyer.

« On voit forcément des femmes qui ont de l’endométriose, ça fait partie des personnes qui se tournent vers le collectif mais on accueille tout le monde du moment qu’il y a un désir de grossesse et qu’elle ne survient pas. Ça peut être de l’endométriose et d’autres pathologies », informe Déborah Guerot, responsable de l’antenne du collectif Bamp. Les causes qui atteignent la fonction reproductive sont multiples : baisse de la qualité et de la quantité des spermatozoïdes, insuffisance ovarienne précoce, syndrome des ovaires polykystiques, etc. Elles peuvent se cumuler avec la qualité de l’environnement et notamment les perturbateurs endocriniens. « Pour l’instant c’est sous-évalué mais on sait que ça a une importance sur l’infertilité », assure Déborah Guerot.