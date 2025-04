[DOSSIER] Une aide aux plus démunis

Sur les escaliers surplombant la place Bir-Hakeim, du café et des bacs remplis de vêtements ont été disposés. Gâteau entre les mains, Odile fait des va-et-vient entre les différents groupes de personnes présentes. « Qui en veut ? », interroge la bénévole de l’association Un sandwich pour autrui.

Comme chaque mardi matin, une petite poignée de ses membres est venue créer un « moment convivial » avec quelques sans-abri. Parmi eux, il y a Tommy, à la fois bénévole et bénéficiaire du collectif. Le soir, il dort « parfois chez [sa] mère », parfois dans la rue. Son quotidien varie en fonction de ses revenus. Mais, depuis la crise, l’intérimaire dans le secteur du BTP rencontre davantage de difficultés. « Je vais pointer, mais il n’y a pas de boulot. C’est dur. »

Alors, donner de son temps pour les autres lui permet de « partager ». « Ça me décourage de voir tous ces gens. Je me reconnais en eux. Lorsque ma mère ne sera plus de ce monde, je serai dans la même situation », suppose-t-il. Ces rendez- vous de l’association, Clotilde ne les rate presque jamais. Sans domicile fixe depuis deux ans ‒ résultat d’une histoire de vie « dramatique » ‒, l’infirmière de profession arrive à survivre grâce à la solidarité qui l’entoure.

Celle des poissonniers de Moselle, « qui me donnent à manger tous les week-ends », ou des personnes qui l’entourent et qui connaissent sa situation. « Un jour, j’ai retrouvé là où je dormais une natte avec des couvertures, avec un mot à mon nom », raconte-t-elle. « Mais, met-elle en garde, la rue, c’est aussi bien que dangereux. » Récemment, à côté du Betico où elle dort régulièrement, « on m’a volé mon sac avec mes affaires, et on les a jetés à la déchetterie ».

Sans domicile fixe depuis tout juste trois semaines, Jacky n’a pas encore connu de « vrais coups durs dans la rue ». Du moins, « pas pour le moment ». Mais les maraudes et les rendez- vous fixés par Un sandwich pour autrui sont déjà entrés dans ses habitudes. « Quand on me tient au courant, je viens », sourit-il.

Nikita Hoffmann