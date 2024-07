[DOSSIER] Un triste état des lieux

Jean-Gaël Granero, secrétaire général de la ville, évoque l’état d’esprit dominant au sein de la municipalité dans ce contexte totalement inédit. La sidération d’abord. « C’est absolument invraisemblable d’assister à toutes ces destructions. Et ça continue. Un cyclone ne fait pas ça. » La grande tristesse ensuite. « Nouméa est une ville proche de ses habitants. C’est une grande famille et on est tous très attachés à cette proximité. J’ai l’habitude de dire que nous les suivons de la naissance à la fin de vie, c’est donc un crève-cœur de voir nos outils, nos biens détruits, alors qu’ils servent aux communautés et même à ceux qui les détruisent. » Jean-Gaël Granero insiste aussi sur la destruction des structures mises à disposition des associations, qui se retrouvent à la rue.

Il observe que la crise sécuritaire a entraîné une crise économique, budgétaire, de trésorerie et qu’une crise sociale arrive. Dans ce contexte, la municipalité est obligée de s’adapter. « On est en train de se réinventer de manière accélérée, de réduire nos missions externalisées. » Le secrétaire général salue l’attitude positive des agents qui veulent « reconstruire du lien social entre eux et entre les habitants » et le travail des policiers et des pompiers de la commune. Ces derniers qui sont « intervenus sur les feux d’une carrière en quelques jours » avec heureusement l’aide de l’État sur les sinistres, cette semaine encore.