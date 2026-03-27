[DOSSIER] Un second tour en 3D

Le phénomène est spectaculaire. Seuls onze maires sur trente-trois ont été reconduits – ou leurs listes ont conservé la majorité – au soir du second tour des élections municipales, dimanche 22 mars.

Il s’agit de Pascal Vittori à Boulouparis, Patrick Robelin à Bourail, Pascal Sawa à Houaïlou, Alain Levant à Kaala-Gomen, Léon-Joseph Peyronnet à Moindou, Sonia Lagarde à Nouméa, Barnabé Pébou-Hamène à Ouégoa, Maurice Tillewa à Ouvéa, Paul Néaoutyine à Poindimié, Yann Peraldi à Pouembout et Joël Boatate-Kolekole à Voh.

Soustraction faite, la Nouvelle-Calédonie accueille donc vingt-deux promus, dont vingt sont des primo-maires, c’est-à-dire des élus devenant maires pour la première fois de leur vie. Un record, d’après les données de Pierre-Christophe Pantz, chercheur-associé en géographie géopolitique à l’université.

Seuls Albert Wahoulo à Bélep et François Meandu-Poveu à Poya ont déjà accédé à la fonction. Le taux de primo-maires dans le changement de maires est donc cette année de 91 %, contre 69 % en 2020, et 79 % en 2014. Les causes de ce dégagisme sont bien sûr plurielles. Le mandat passé fut marqué par l’épidémie de Covid, la crise autour de l’usine du Sud, les émeutes de mai 2024 ou encore les sérieuses difficultés des finances publiques. Un exercice très lourd pour les maires. La gestion municipale n’a pas été simple à valoriser.

Au-delà d’enjeux locaux, les électeurs ont pu, en outre, sanctionner la politisation du scrutin par endroits. De même, dans un contexte politique relativement flou, avec l’inconnu autour de l’accord de Bougival et des élections provinciales plusieurs fois repoussées, la redistribution des cartes peut signifier la quête d’un espoir. « La population a voulu exprimer un besoin de changement », confirme Pierre-Christophe Pantz.

Au point de placer toute sa confiance dans des listes dites citoyennes, qui se sont imposées, avec Mike Samadi à Koné, commune touchée par la fermeture de l’usine du Nord, ou Téva Puahio à Thio, bouleversée par les tirs et destructions en 2024.