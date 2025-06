[DOSSIER] Un rapport à clarifier avec les médias

TROIS PRINCIPES COMMUNS

La seconde appréhension a trait justement à l’utilisation même de l’IA. Sa facilité d’usage peut favoriser des excès. De plus en plus de médias nationaux et internationaux se dotent ainsi d’une charte. Des actes dans lesquels « nous retrouvons trois principes communs, explique l’universitaire Akila Nedjar Guerre. Le premier, une supervision humaine et éditoriale de l’utilisation de l’IA est essentielle. Deuxième point, les sources IA doivent être mentionnées. Enfin, le refus de publier des images artificielles est affirmé ».

En Nouvelle-Calédonie, une page, apparue récemment sur un réseau social, se présente comme un média d’actualité, mais fonctionnerait en fait uniquement avec de l’IA. Sans que cette particularité soit notifiée. Ce qui pose un problème sérieux à la fois de pillage possible des canaux traditionnels d’informations, voire de plagiat, et d’inexactitude des données livrées. Ainsi, globalement, « je continue à être abonné à toute la presse. Parce que, si je perds ce contenu des journalistes, je perds la qualité de l’information », juge l’enseignant et conférencier Loïc Steffan, estimant que, dans des cas précis, l’utilisation de l’intelligence artificielle permet « un gain de productivité pour les journalistes ».