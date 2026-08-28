[DOSSIER] Un non ferme et un contre-projet

Les tribus sont méfiantes, sceptiques, voire davantage, à l’égard du projet. La grande chefferie Negrah du Mont- Dore veut disposer de réelles informations sur le dossier du viaduc avant de prendre position et exprime d’ores et déjà sa grande vigilance sur le plan environnemental.

Du côté de l’autorité du district de Pont-des-Français, « sur le principe, nous avons fait connaître notre opposition », claque Roch Wamytan. Un terme, utilisé au départ par des politiques, puis peu à peu mis de côté, a agacé au sein des tribus : le pont était envisagé comme une voie de contournement.

« UN PATRIMOINE HISTORIQUE »

L’opposition mentionnée par Roch Wamytan s’appuie surtout sur l’expérience jugée décevante de la voie de dégagement est, ou VDE, au Mont-Dore, lancée par tranches entre 1998 et 2002 pour fluidifier la circulation. L’expansion de la zone artisanale qui en a découlé a été saluée, à la suite de discussions entre la chefferie de La Conception et la province Sud à l’époque.

Toutefois, Saint-Louis n’était pas favorable à cette route afin de préserver la petite baie, « un patrimoine historique lié à l’évangélisation du Sud », avance le grand chef Wamytan, qui se souvient aussi de la contestation du tracé. Une préoccupation avait particulièrement émergé : le risque de pollution de l’environnement après la création de cette VDE, dénommée route express du Mont-Dore. Les opposants à cette chaussée décèlent aujourd’hui, selon eux, des perturbations dans la nature. « Nous partons maintenant de ce principe : il y en a assez de défigurer notre littoral, insiste l’ancien président du Congrès. Des gens de chez nous tirent leurs subsistances de ces endroits avec la pêche ».

« RECALIBRER » LES QUATRE KILOMÈTRES

Le projet de viaduc n’est ainsi pas le bienvenu, à entendre le grand chef du district de Pont-des-Français. Le coût d’une telle réalisation est conséquent : entre 40 et 60 milliards de francs. Ce qui pourrait susciter une réticence de l’État vu la situation de ses finances. Or Paris soutient des études à travers des contrats de développement. « Peut-être pour démontrer que ce n’est pas possible ! », ironise Roch Wamytan, qui a en tête un contre-projet à cette voie secondaire dans la baie.

Il y en a assez de défigurer notre littoral (…) Des gens de chez nous tirent leurs subsistances de ces endroits avec la pêche.