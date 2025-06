[DOSSIER] Un mouvement et plusieurs identités

DES RAPS

Rap conscient, drill, rap trap, boom bap… Non cantonné à un seul courant, les rappeurs calédoniens évoluent pour la plupart dans plusieurs styles. « Ils peuvent aussi bien écrire un morceau lo-fi qu’un morceau drill le lendemain en étant énervés et un son romantique le surlendemain », explique PaBlöW Barri.

ENTRE POLITIQUE ET PROBLÈMES DU QUOTIDIEN

Les thèmes abordés sont divers. Si la flamme amoureuse est parfois abordée, la situation politique du territoire inspire aussi bon nombre d’artistes. Dans son album « Mal Acquis », le rappeur Awaii évoque avec son titre « Accords » l’histoire de la Nouvelle-Calédonie et la question du oui et du non à l’indépendance. « J’ai aussi voulu faire un jeu de mots avec les accords musicaux qui, parfois, nous aident à trouver une certaine paix. Dans le refrain, je dis : « raconter la vie sous mélodie ça paraît moins hostile ». C’est une façon de se demander si, en faisant passer ces messages à travers la musique, les gens ne nous écouteraient pas davantage », explique celui-ci.

Le rap est aussi une manière de mettre en évidence des problématiques sociales. C’est le cas, par exemple, avec le morceau « Générations », de l’artiste Chavi, qui traite de la vie dans les quartiers populaires, ou du featuring entre Nasty & ReZa, « Désaccords communs », qui illustre les différents points de vue et tensions entre la communauté kanak et européenne. Pour certains, le rap est plus intimiste et leur permet de partager leur vécu ou d’évoquer le sujet des drogues, tel que l’a fait la rappeuse Geary, avec son morceau « Sensimilia ».