[DOSSIER] Un large éventail de conséquences

RENOUVELLEMENT

Le projet d’accord signé à Bougival éteint-il les revendications loyalistes et indépendantistes ? Assurément pas. Si le texte est adopté par la population en février 2026, la campagne des élections provinciales pourra néanmoins, selon des élus, davantage se concentrer sur les multiples urgences du territoire et non plus s’enfermer dans le débat institutionnel. Des partis politiques, tels que Calédonie ensemble qui a toujours prôné la construction d’une « petite nation dans la grande », devront nécessairement rebâtir leur discours. L’opposition d’idées pourrait glisser sur le terrain de la reconstruction économique, les uns défendant un modèle libéral, les autres plus social.

Yann Mainguet