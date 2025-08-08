[DOSSIER] Un épisode meurtrier en 1875

Dans la baie d’Ahmelewedr, les vestiges de l’ancien temple de Mou, construit au XIXe siècle, sont encore visibles aujourd’hui. Édifié avec des pierres de corail provenant de l’ensemble du district de Lössi¹, l’ouvrage fut balayé par un puissant tsunami, le 28 mars 1875, jour de Pâques. Dénommé « gejë madra » (mer rouge en langue drehu), le phénomène a été précédé d’un fort tremblement de terre, dont l’épicentre « devait se situer entre Tanna, au Vanuatu, et Lifou »². À 23 heures, une première secousse réveilla une partie des habitants des tribus de Mou, Luengöni et Joj, au sud de l’île.

DÉGÂTS MATÉRIELS ET HUMAINS

Puis, le drame. Les vagues rentrèrent jusqu’à 400 mètres à l’intérieur des terres, emportant les cases, la maison du grand chef Boula en construction depuis deux ans, ainsi qu’un commerce. Les chevrons des cases, dans leur chute, tuèrent un grand nombre de personnes. 25, au total. En parallèle, le tsunami fit 17 blessés et de nombreux sans-abris.

Dans leur article publié en 2016³, les universitaires Matthieu Le Duff, Catherine Sabinot, Pascal Dumas et Michel Allenbach expliquent pourquoi les tribus de Mou et de Joj ont été davantage impactées que leurs voisines. Selon eux, cela tient au fait qu’il existe deux types de structure corallienne à Lifou : un récif frangeant océanique et un complexe de massifs coralliens côtiers. Alors que les côtes de Luengoni bénéficient de structures coralliennes formant un double récif, limitant les impacts du tsunami, celles de Mou et Joj font face à un récif discontinu, bien moins protecteur.

POPULATIONS VULNÉRABLES

Ils relaient également le fait que les victimes étaient principalement « des malades, des vieillards, des infirmiers et beaucoup de petits enfants ». Une raison simple à cela : dans les années 1870, aux îles Loyauté, les premières routes étaient en train d’être construites et les travaux étaient effectués par les hommes de chaque district, sous la direction de la grande chefferie.