[DOSSIER] Un devenir dans la non-violence

Deux outils majeurs dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales sont entrés en activité ces derniers mois. Assez novateur, le centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales (CPVIF), situé à Nouméa, propose depuis le mois de décembre 2024 dix places pour des prévenus ayant commis des faits de violence d’une « gravité relative ». Ils sont placés par le parquet dans le cadre de leur contrôle judiciaire en attendant leur jugement.

« L’objectif est à la fois de favoriser l’éviction du domicile du conjoint violent pour protéger la victime, préserver les enfants et de mettre en oeuvre une prise en charge pluridisciplinaire », retrace Yves Dupas, le procureur de la République. « On traite les racines de la violence pour éviter la récidive ou qu’ils passent à des actes plus graves », nous dit Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge, notamment, de la protection de l’enfance et de la famille.

Ces hommes se voient proposer une aide psychologique, un soutien en addictologie, des groupes de parole, etc. et évoluent dans un cadre ouvert, rénové, très loin de ce qui pourrait les attendre au Camp-Est. « La concrétisation d’un tel concept a été possible parce que les mentalités ont changé. Cela aurait été inconcevable avant », pense Ludovic Fels, directeur du CPVIF. Il y a maintenant cette compréhension que « les auteurs actuels sont souvent les victimes d’hier et qu’il faut tout faire pour rompre ce cercle vicieux », analyse Isabelle Champmoreau.